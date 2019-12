Banken : Nicht einmal die Hälfte der Erwachsenen legt Geld zur Seite

Avatar_prignitzer von dpa

29. Dezember 2019, 08:50 Uhr

Bei den Verbrauchern in Deutschland ist die Lust aufs Sparen noch geringer geworden. Deutlich weniger als die Hälfte, 46 Prozent der Erwachsenen hat 2019 Geld angelegt, wie aus einer Umfrage für den Bundesverband deutscher Banken hervorgeht. Im Jahr davor waren es mit 49 Prozent noch etwas mehr. Erhebliche Unterschiede gibt es je nach Altersgruppe: Bei den Befragten über 60 Jahren war der Anteil der Anleger mit 53 Prozent am höchsten, mit 38 Prozent bei den 18- bis 29-Jährigen am niedrigsten, teilte der Bankenverband mit.