Konflikte : Nordkorea lässt US-Bürger Otto Warmbier frei

Nordkorea hat den in einem Straflager inhaftierten US-Bürger Otto Warmbier freigelassen. Das gab US-Außenminister Rex Tillerson bekannt. Nach Informationen der «Washington Post» soll sich der Student im Koma befinden. Am Abend wird er in seiner Heimatstadt Cincinnati (Ohio) erwartet. Der heute 22-Jährige war am 2. Januar 2016 festgenommen worden, weil er angeblich ein Propaganda-Schild gestohlen haben soll. Die Führung in Nordkorea warf ihm Straftaten gegen den Staat vor. Warmbier wurde zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt, 17 Monate davon verbüßte er.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 17:51 Uhr