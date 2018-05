Handel : Nordrhein-Westfalen hat die meisten Shopping-Center

von dpa

15. Mai 2018, 14:47 Uhr

Nordrhein-Westfalen hat die meisten Shopping-Center in Deutschland, doch Bayern und Baden-Württemberg holen auf. Das geht aus dem «Shopping-Center-Report 2018» des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hervor. Zum Jahreswechsel 2018 gab es in Deutschland insgesamt 479 Shopping-Center mit einer Gesamtfläche von rund 15,5 Millionen Quadratmetern. In neuen Shopping-Centern spielt laut EHI neben dem Handel auch Gastronomie eine immer wichtigere Rolle als Frequenzbringer und wichtiger Wohlfühlfaktor für den Kunden.