Basketball : Nowitzki beendet Basketball-Karriere nach dieser NBA-Saison

von dpa

10. April 2019, 05:47 Uhr

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird seine Karriere nach dieser NBA-Saison beenden. Das kündigte der 40 Jahre Profi der Dallas Mavericks in Dallas nach dem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns an. «Das war mein letztes Heimspiel. Aber ich werde hier bleiben, das ist mein neues Zuhause, mit meiner Frau und meinen Kids. Ich bin ein Texaner geworden, danke euch allen», sagte der Würzburger bei den Feierlichkeiten in der Arena. Nowitzki wird als der bislang beste deutsche Basketballer in die Geschichte eingehen.