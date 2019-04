von dpa

11. April 2019, 04:50 Uhr

San Antonio (dpa) – Die glorreiche NBA-Karriere von Basketball-Star Dirk Nowitzki ist mit einer Niederlage beim langjährigen Rivalen San Antonio Spurs zu Ende gegangen. Der 40 Jahre alte Würzburger erzielte beim 94:105 seiner Dallas Mavericks zum Abschluss noch einmal 20 Punkte und sicherte sich zehn Rebounds. Von den Spurs, mit denen sich Nowitzki in seinen 21 Jahren in Dallas immer wieder in den Playoffs duelliert hatte, wurde der Deutsche emotional verabschiedet.