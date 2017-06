EU : Nur Österreich schon zur Maut-Klage bereit

Österreich bleibt vorerst der einzige Nachbarstaat Deutschlands, der die Regierung in Berlin wegen der Autobahnmaut vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verklagen will. Dies wurde nach einem Treffen von Verkehrsministern von Anrainerstaaten am Abend in Luxemburg deutlich. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt, der ebenfalls an der Unterredung teilnahm, sagte: «Wir haben ein gutes konstruktives Gespräch gehabt.» Die österreichische Regierung will vor dem EU-Gerichtshof klären, ob die deutsche Mautregelung Ausländer diskriminiere.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 23:50 Uhr