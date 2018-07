Geschichte : Obama fordert Kampf gegen Diskriminierung im Geiste Mandelas

von dpa

17. Juli 2018, 20:17 Uhr

Der einst von Nelson Mandela angeführte Kampf gegen die Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe muss nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Barack Obama in Zeiten des zunehmenden Populismus entschiedener denn je geführt werden. Das sagte er vor Tausenden Zuhörern bei einer Rede zu Ehren des Anti-Apartheidkämpfers Mandela. Der 2013 gestorbene Mandela wäre morgen 100 Jahre alt geworden. In einer kaum versteckten Anspielung an den Politikstil von US-Präsident Trump forderte Obama, Politiker müssten an Fakten glauben und nicht einfach «Sachen erfinden».