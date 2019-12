Migration : «Ocean Viking» erreicht Tarent mit 159 Migranten

Avatar_prignitzer von dpa

24. Dezember 2019, 06:46 Uhr

Das Rettungsschiff «Ocean Viking» mit 159 Migranten an Bord hat den süditalienischen Hafen Tarent erreicht. Das teilte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Morgen mit. Das Schiff, das von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betrieben wird, hatte die Menschen vor der libyschen Küste geborgen. Die Migranten gingen noch am Abend von Bord. Trotz des kalten Wetters machen sich auch im Herbst und Winter Migranten von Libyen aus auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer in Richtung Europa.