Öl : Ölpreise stabilisieren sich

Die Ölpreise haben sich stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,03 US-Dollar. Das waren 3 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate gab leicht um 2 Cent auf 44,71 Dollar nach. Am Vortag hatten die Rohöllagerbestände in den USA für Druck auf die Ölpreise gesorgt. Zudem sorgte ein Bericht der Internationalen Energieagentur IEA für Furore. Demnach soll das Ölangebot außerhalb des Ölkartells Opec im kommenden Jahr vermutlich stärker steigen als die Ölnachfrage.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 07:27 Uhr