International : Österreichischer Kanzler Kurz in Berlin zu Gast

Avatar_prignitzer von dpa

03. Februar 2020, 00:08 Uhr

Der österreichische Regierungschef Sebastian Kurz trifft gegen Mittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin zusammen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen im Kanzleramt soll es um die Beziehungen beider Länder sowie um europapolitische, wirtschaftspolitische und internationale Fragen gehen. Kurz war in den Jahren nach dem starken Zuzug von Schutzsuchenden 2015 als scharfer Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik aufgetreten - und damit auch von Merkel. Am Dienstag will Kurz Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen.