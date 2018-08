Parteien : Österreichs Kanzler Kurz: Spannungen in Europa abbauen

von dpa

23. August 2018, 22:48 Uhr

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will während der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes dazu beitragen, Spannungen innerhalb Europas abzubauen. Österreich wolle dafür seine geografische Lage und Brücken nach Osteuropa nutzen, sagte Kurz bei einem Besuch der Thüringer CDU-Fraktion in Erfurt. Auch die Migrationskrise sei für die Spannungen verantwortlich. Sie habe gezeigt, «dass Europa an seine Grenzen kommt, wenn es keine funktionierenden Außengrenzen gibt», sagte Kurz.