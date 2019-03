Auto : Opel streicht im Wiener Getriebewerk jede dritte Stelle

von dpa

28. März 2019, 16:47 Uhr

Der Autobauer Opel will in seinem Werk in Wien-Aspern bis zu 400 der aktuell noch 1200 Stellen bis zum Jahresende streichen. Das teilte der Angestellten-Betriebsratschef Franz Fallmann mit. Die aktuelle Auslastung hänge auch von einem Auftrag für externe Unternehmen ab, der jedoch auslaufe, erklärte das Unternehmen, das im August 2017 vom französischen PSA-Konzern übernommen worden war. Die Mitarbeiter seien über einen Sozialplan informiert worden.