Wetter : Orkantief «Viktoria» fegt über Nordwesten

Avatar_prignitzer von dpa

15. Februar 2020, 14:23 Uhr

Nach einem sonnigen Start ins Wochenende bringt ein neues Tief über Deutschland vielerorts wieder Regen und Sturm. Orkantief «Viktoria» erreicht vor allem in der Nordwesthälfte und in Teilen der Mitte Deutschlands verbreitet Sturmstärke, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagt. Auf den Bergen und an den Küsten werde schwerer, orkanartiger Sturm erwartet. Dazu peitsche der Wind dichte Regenwolken über das Land, so dass es zeitweise kräftig regnen könne. Nur im Süden bleibe es trocken und windschwach.