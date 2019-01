Migration : Oxfam kritisiert Zustände in griechischen Migrantenlagern

von dpa

09. Januar 2019, 00:22 Uhr

Die Hilfsorganisation Oxfam hat die Lebensbedingungen von Schwangeren, unbegleiteten Kindern und Überlebenden von Folter in griechischen Migrantenlagern scharf kritisiert. Hunderte Schutzbedürftige seien in den Zeltstädten auf den Inseln der östlichen Ägäis weitgehend auf sich allein gestellt, heißt es in einem Bericht. Es fehle an medizinischem Personal und warmem Wasser. Zudem hätten winterliche Regenfälle die Lager in matschige Sümpfe verwandelt. Die griechische Regierung bemüht sich bereits seit Monaten, die Situation in den Lagern zu entspannen.