Konflikte : Pakistan lässt indischen Piloten frei

von dpa

01. März 2019, 16:59 Uhr

Deeskalation in den Spannungen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan. Nach der jüngsten militärischen Konfrontation hat Pakistan einen am Mittwoch gefangengenommenen indischen Piloten freigelassen. Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hatte die Freilassung angekündigt. Die Spannungen hatten sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Nachdem Indiens Luftwaffe einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben am Mittwoch zwei indische Kampfflugzeuge ab.