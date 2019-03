Konflikte : Palästinenser feuern weiter Raketen - Luftangriffe Israels

von dpa

26. März 2019, 06:56 Uhr

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas schaukelt sich trotz Verkündung einer einseitigen Waffenruhe hoch. Militante Palästinenser feuerten in der Nacht rund 30 Raketen ins israelische Grenzgebiet, wie ein Armeesprecher in Tel Aviv mitteilte. Israels Luftwaffe setzte Angriffe auf Ziele in dem Palästinensergebiet fort. Sie reagiert damit auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen, bei dem gestern ein Haus nordöstlich von Tel Aviv demoliert worden war. Sieben Menschen erlitten Verletzungen. Israels Armee machte die Hamas dafür verantwortlich.