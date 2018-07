Fußball : Papst Franziskus tröstet Brasilianer nach WM-Aus

von dpa

08. Juli 2018, 19:29 Uhr

Papst Franziskus hat am Ende des Angelusgebets in Rom brasilianische Fußballfans getröstet. «Ich sehe brasilianische Fahnen», sagte der Papst in einer spontanen Bemerkung beim Blick auf den Petersplatz. Mit einem Lächeln ergänzte der fußballinteressierte Argentinier: «Hallo an alle Brasilianer. Auf geht's, es werden auch wieder andere Zeiten kommen.» Die brasilianische Mannschaft war im Viertelfinale der WM gegen Belgien ausgeschieden. Franziskus' Argentinier scheiterten schon eine Runde zuvor an Frankreich.