Kirche : Papst: Schmerz von Missbrauchsopfern lange ignoriert

von dpa

20. August 2018, 12:51 Uhr

Papst Franziskus hat eingestanden, dass die katholische Kirche den Schmerz von Missbrauchsopfern lange ignoriert hat. In einem ausführlichen Schreiben richtete er sich an die Gläubigen in aller Welt. «Mit Scham und Reue geben wir als Gemeinschaft der Kirche zu, dass wir nicht dort gestanden haben, wo wir eigentlich hätten stehen sollen und dass wir nicht rechtzeitig gehandelt haben, als wir den Umfang und die Schwere des Schadens erkannten», schrieb der Pontifex. Der Vatikan hatte sich zuvor bestürzt über Berichte zu Kindesmissbrauch durch Priester in den USA geäußert.