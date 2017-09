Parteien : Petry will aus der AfD austreten

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017 | 14:53 Uhr

Parteichefin Frauke Petry wird aus der AfD austreten. «Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird», sagte sie in Dresden, allerdings ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen. Auch die Frage, ob sie eine neue Partei gründen wolle, ließ sie unbeantwortet. Und das Beben in der AfD geht weiter: Auch der nordrhein-westfälische Landes- und Fraktionsvorsitzende Marcus Pretzell will die Partei verlassen. Gemeinsam mit Pretzell will auch der Abgeordnete Alexander Langguth die Fraktion verlassen.