Innere Sicherheit : Pistorius für Bund-Länder-Übung zur Abwehr von Cyber-Angriffen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat zur Abwehr von Cyber-Angriffen gemeinsame Übungen von Bund und Ländern gefordert. Es sei notwendig, «dass sich unser Land auf solche Vorfälle viel intensiver als bisher vorbereitet», sagte er der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Niedersachsen setze sich dafür ein, solche Szenarien in den kommenden Jahren länderübergreifend und gemeinsam mit dem Bund zu üben. Cyber-Kriminalität wird auch ein Thema bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern sein, die an diesem Montag in Dresden beginnt.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 05:48 Uhr