Kriminalität : Polizei fasst Bande mutmaßlicher Geldautomaten-Knacker

Das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg ist einer mutmaßlichen Bande von Geldautomaten-Knackern auf die Spur gekommen. Beiligt waren auch Polizeibehörden aus europäischen Nachbarländern. Das LKA hat elf Verdächtige im Visier. Fünf wurden bereits festgenommen, ein sechster sitzt wegen anderer Delikte bereits in Haft. Die Festgenommenen wohnten in Kehl, Straßburg und Brüssel. Fünf Verdächtige sind noch auf der Flucht. Die Verdächtigen sollen neun Geldautomaten in Baden-Württemberg und Hessen geknackt haben.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 14:28 Uhr