Kriminalität : Polizei geht Hinweisen zu mutmaßlichem Frauenmörder Ali S. nach

von dpa

22. August 2018, 08:27 Uhr

Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos sind bei der Polizei in Düsseldorf zahlreiche Hinweise zum mutmaßlichen Frauenmörder Ali S. eingegangen. «Aber leider haben wir keinen Hinweis darauf erhalten, wo er sich aufhalten könnte», sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten suchen weiter bundesweit nach dem 44-jährigen Kiosk-Mitarbeiter. Der Mann soll am Montag in Düsseldorf auf offener Straße eine 36-jährige Frau erstochen haben. Er und sein Opfer kannten sich der Polizei zufolge.