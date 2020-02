Kriminalität : Polizei: Hinter Sprengstoff-Briefen steckt Erpresser

Avatar_prignitzer von dpa

12. Februar 2020, 15:52 Uhr

Hinter den explodierten Briefen mit Sprengstoff in den Niederlanden steckt nach Polizeiangaben ein Erpresser. Der Täter fordere eine Bitcoin-Summe. Wie viel genau, wurde nicht gesagt. Er habe damit gedroht, andernfalls weitere Briefe mit Sprengstoff zu verschicken. Am Morgen waren in Amsterdam und in Kerkrade nahe der deutschen Grenze bei zwei Firmen mit Sprengstoff präparierte Briefe explodiert. Verletzt wurde niemand. Schon in den vergangenen Wochen waren bei anderen Unternehmen und Organisationen Sprengstoff-Briefe angekommen. Bislang war es aber nie zu einer Explosion gekommen.