Kriminalität : Polizei in Sachsen sucht weiter nach bewaffnetem Mann

In Sachsen ist weiter ein bewaffneter Mann auf der Flucht. Es werde verschiedenen Hinweisen nachgegangen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im Dresdner Innenministerium. Ein 43-Jähriger aus Radebeul hatte am Samstag in Ullendorf bei Meißen zuerst einen Streifenwagen gerammt, dann auf Beamte geschossen und war anschließend geflüchtet. Der Mann war als Kleinkrimineller polizeibekannt. Eine Suche mit Spezialkräften des Landeskriminalamts und einem Hubschrauber war erfolglos geblieben.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 05:48 Uhr