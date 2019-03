Kriminalität : Polizei sucht an Autobahn mit Hunden nach vermisster Rebecca

von dpa

16. März 2019, 11:25 Uhr

Die Berliner Polizei setzt ihre Suche nach der verschwundenen 15-jährigen Schülerin Rebecca in Brandenburg fort. Einsatzkräfte prüften, ob Personensuchhunde an Anschlussstellen der Autobahn 12 zwischen Friedersdorf und Frankfurt (Oder) Spuren aufnehmen, so eine Polizeisprecherin. Zuletzt hatte es mehrere Suchaktionen in Wäldern nahe der A12 südöstlich von Berlin gegeben. Hintergrund sollen jeweils Hinweise auf das Auto des tatverdächtigen Schwagers von Rebecca gewesen sein. Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen getötet wurde. Der Schwager sitzt in Untersuchungshaft.