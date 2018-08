Medien : Polizeieinsatz gegen ZDF-Team: Pegida-Demonstrant ist LKA-Mann

von dpa

23. August 2018, 06:00 Uhr

Justizministerin Katarina Barley hat nach Bekanntwerden brisanter Details zum Vorgehen gegen ZDF-Reporter am Rande einer rechtspopulistischen Demonstration in Dresden Aufklärung gefordert. «Die Vorgänge in Sachsen sind wirklich besorgniserregend und müssen dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden», sagte die SPD-Politikerin der dpa. Zuvor war bekannt geworden, dass der vielkritisierte Einsatz der Polizei gegen ZDF-Reporter in Dresden vor einer Woche von einem Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen ausgelöst worden war.