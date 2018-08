Kriminalität : Polizeigewerkschaft GdP warnt vor Selbstjustiz

von dpa

28. August 2018, 05:52 Uhr

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz hat die Gewerkschaft der Polizei vor dem Risiko zunehmender Selbstjustiz gewarnt. «Der Staat ist dafür da, mit Polizei und Justiz seine Bürger zu schützen», sagte GdP-Bundeschef Oliver Malchow der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Wenn er das in den Augen vieler Bürger aber nicht mehr leisten kann, besteht die Gefahr, dass die Bürger das Recht selbst in die Hand nehmen und auf Bürgerwehren und Selbstjustiz bauen.» «Aus jeder Dorfschlägerei kann eine Hetzjagd werden.» Dabei handle es sich um Straftaten, die hart zu ahnden seien.