Konflikte : Pompeo betont Festhalten an US-Sanktionen gegen Iran

von dpa

06. August 2018, 06:13 Uhr

US-Außenminister Mike Pompeo hat ein Festhalten seiner Regierung an der Wiedereinsetzung der US-Sanktionen gegen den Iran bekräftigt. «Die Vereinigten Staaten werden diese Sanktionen erzwingen», sagte er auf dem Rückflug von Asien in die USA. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran im Mai tritt die erste Runde von US-Sanktionen gegen Teheran in Kraft. Sie werden am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr deutscher Zeit wirksam.