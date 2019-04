Konflikte : Pompeo: Maduro war bereit, Venezuela zu verlassen

von dpa

01. Mai 2019, 00:38 Uhr

Die US-Regierung will über Informationen verfügen, wonach der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro zur Ausreise bereit gewesen sein soll. Russland habe ihn aber überzeugt, zu bleiben, sagte US-Außenminister Mike Pompeo dem Sender CNN. In Venezuela hatte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó gestern einige Soldaten auf seine Seite gezogen und den Rest der Streitkräfte dazu aufgerufen, sich ihm anzuschließen. Die USA halten die Opposition seit langer Zeit für die legitime Kraft in Venezuela.