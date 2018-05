Leute : Pornodarstellerin Stormy Daniels nimmt Trump in Show hoch

von dpa

06. Mai 2018, 13:48 Uhr

Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford hat in einem Auftritt in der Show «Saturday Night Live» US-Präsident Donald Trump veralbert. Die unter dem Künstlernamen Stormy Daniels agierende Schauspielerin sagte dem von Alec Baldwin dargestellten Trump: «Ich weiß, dass du nicht an den Klimawandel glaubst. Aber ein Sturm zieht auf, Baby.» Auf Baldwins Frage, was passieren müsse, damit dies ein für alle Mal vorbei sei, sagte Clifford: «ein Rücktritt». Die Darstellerin behauptet, im Jahr 2006 Sex mit Trump gehabt zu haben. Trump bestreitet das.