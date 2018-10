Transport : Post baut mit Ford E-Transporter

von dpa

09. Oktober 2018, 08:14 Uhr

Zusammen mit dem Autobauer Ford startet die Deutsche Post in Köln die Serienfertigung eines großen E-Transporters. Der Streetscooter XL werde ein Ladevolumen von rund 200 Paketen haben. Er sei damit deutlich größer als die zwei bislang von der Post in Eigenregie produzierten Modelle, sagte ein Ford-Sprecher in Köln. Das Fahrzeug soll mit einer Jahreskapazität von rund 3500 Stück von 180 Mitarbeitern gebaut und zunächst ausschließlich von der Post genutzt werden. Der Autozulieferer Bosch will die Vermietung von aktuellen Streetscooter-Modellen testen.