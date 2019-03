Wahlen : Präsidentenwahl in der Slowakei angelaufen

von dpa

16. März 2019, 07:46 Uhr

In der Slowakei hat am Morgen die Präsidentenwahl begonnen. Mehr als vier Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. In Umfragen lag zuletzt die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova vor dem von den regierenden Sozialdemokraten nominierten EU-Kommissar Maros Sefcovic. Statt diesem könnte aber auch ein Rechtspopulist in die Stichwahl kommen. Insgesamt treten 13 Kandidaten an. Die Wahllokale sind bis 22 Uhr geöffnet, die Ergebnisse werden im Laufe des Sonntags erwartet.