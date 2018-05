Gesellschaft : Prinz Harry und Meghan Markle heiraten in Windsor

von dpa

19. Mai 2018, 01:42 Uhr

Der britische Prinz Harry und die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle geben sich heute auf Schloss Windsor das Jawort. Weil ihr herzkranker Vater nicht dabei sein kann, schreitet die Braut am Arm ihres künftigen Schwiegervaters Prinz Charles zum Altar. Im Anschluss an den rund einstündigen Gottesdienst fährt das Brautpaar rund 25 Minuten lang in einer offenen Kutsche durch Windsor, eine Kleinstadt etwa 40 Kilometer östlich von London. Es werden weit mehr als 100 000 Schaulustige erwartet.