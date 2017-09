Leute : Prinz Harry und Obama gemeinsam bei «Invictus Games»

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 12:01 Uhr

Prinz Harry und der ehemalige US-Präsident Barack Obama haben gemeinsam ein Spiel der US-Rollstuhlbasketballmannschaft bei den «Invictus Games» in Kanada verfolgt. Fotos zeigen die beiden während des Turniers gegen die französischen Rollstuhlbasketballer in Toronto applaudierend nebeneinander. In der ersten Reihe neben Harry und Obama saßen auch der ehemalige US-Vize-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill. Der Kensington-Palast veröffentlichte auf Twitter ein Foto der vier zusammen mit der US-Mannschaft.