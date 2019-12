Leute : Prinz Philip aus Krankenhaus entlassen

Avatar_prignitzer von dpa

24. Dezember 2019, 10:51 Uhr

Der 98-jährige Prinz Philip ist am Morgen aus dem Krankenhaus in London entlassen worden. Fragen von Fotografen beantwortete er nicht. Der Ehemann der Queen hatte vier Nächte im King Edward VII's Hospital verbracht. Der Buckingham-Palast sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme, ohne Details zu nennen. Es wird vermutet, dass der 98-Jährige zum Landsitz Sandringham im Osten Englands gebracht werden sollte. Dort feiern die Royals traditionell an Heiligabend ihr Weihnachtsfest.