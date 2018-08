Extremismus : Proteste gegen Neonazi-Aufmarsch zum Tod von Rudolf Heß

von dpa

18. August 2018, 14:21 Uhr

Mehrere hundert Menschen haben in Berlin-Spandau gegen einen Aufmarsch von Neonazis zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß protestiert. «Kein Platz für Nazis» stand auf Luftballons. Ältere Damen hielten Transparente hoch mit der Aufschrift «Omas gegen Rechts». Die Demonstrationen richteten sich gegen die jährlich stattfindende Neonazi-Veranstaltung zum Todestag von Heß, der sich am 17. August 1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau das Leben genommen hatte. Die Rechtsextremisten hatten für ihre Kundgebung rund 500 Teilnehmer angemeldet. Bislang kam nur gut ein Dutzend.