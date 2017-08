Wahlen : Proteste zum Auftakt des AfD-Wahlkampfes in Düsseldorf

Begleitet von Protesten hat die AfD ihren Bundestagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen eingeläutet. Am Versammlungsort in der Düsseldorfer Altstadt demonstrierten am Abend rund 150 Anhänger des Bündnisses «Düsseldorf stellt sich quer» unter dem Motto »Kein Altbier für Rassisten« gegen die Veranstaltung. Ein großes Polizeiaufgebot sicherte den Versammlungsort. Hauptrednerin bei der AfD-Veranstaltung war Spitzenkandidatin Alice Weidel. Die Proteste verliefen ruhig.

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 22:01 Uhr