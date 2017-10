Prozesse : Prozess: Erschossener Rentner lag jahrelang in Tiefkühltruhe

von dpa

06.Okt.2017

Anfang des Jahres wird ein Berliner Rentner zerstückelt in einer Tiefkühltruhe gefunden. Heute nun beginnt der Mordprozess gegen einen 56-Jährigen am Landgericht der Stadt. Der Angeklagte soll um die Jahreswende 2006/2007 den damals 80-Jährigen in dessen Wohnung erschossen und in der Kühltruhe versteckt haben. Danach soll er etwa zehn Jahre lang die Rente des Witwers von monatlich 2000 Euro kassiert haben. Der Angeklagte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.