Prozesse : Prozess gegen Bill Cosby: Klägerin Constand bricht ihr Schweigen

Andrea Constand, die Bill Cosby in dessen erstem Strafprozess wegen sexueller Nötigung verklagt, hat ihr jahrelanges Schweigen gebrochen und den US-Entertainer direkt mit den Vorwürfen konfrontiert. In einer mehr als dreistündigen Aussage im Gericht in Norristown beschrieb sie Medienberichten zufolge, wie Cosby sie an einem Abend im Januar 2004 mutmaßlich unter Drogen gesetzt habe und sexuell übergriffig geworden sei. Cosby bestreitet die Vorwürfe und hat angekündigt, nicht auszusagen. Bei einem Schuldspruch drohen dem 79-Jährigen mehrere Jahre Haft.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 19:07 Uhr