Prozesse : Prozess um Vergewaltigung eines schwangeren Teenagers vor Ende

Im Prozess um die Vergewaltigung einer schwangeren 17-Jährigen wird heute am Landgericht Flensburg möglicherweise das Urteil gesprochen. Ein heute 23 Jahre alter Mann soll am 26. November 2016 seine Ex-Freundin vergewaltigt und anschließend geschlagen sowie in den Bauch getreten haben. Die 17-Jährige hatte als Zeugin nach Angaben des Gerichts angegeben, sie und der Angeklagte seien seit März 2016 ein Paar gewesen. Im November habe sie eine Beziehungspause eingefordert. In dieser Zeit habe sie erfahren, dass sie schwanger sei. Er sitzt in Untersuchungshaft.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 03:14 Uhr