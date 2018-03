Konflikte : Puigdemont nach Festnahme in JVA Neumünster gebracht

von dpa

25. März 2018, 15:48 Uhr

Nach der Festnahme des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont an der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein hat die dortige Generalstaatsanwaltschaft den Fall übernommen. «Herr Puigdemont befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam», sagte Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit prüfe die Behörde, wie lange Puigdemont auf Basis des europäischen Haftbefehls in Gewahrsam bleiben könne. Der 55-Jährige wurde nach dpa-Informationen mit einem Kleintransporter in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht.