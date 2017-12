Terrorismus : Putin nennt Bombenanschlag in St. Petersburg Terrorismus

von dpa

erstellt am 28.Dez.2017 | 10:55 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Bombenexplosion in St. Petersburg mit 13 Verletzten als Terroranschlag bezeichnet. Zugleich drohte Putin in Moskau Terroristen mit noch härterem Vorgehen. Der Inlandsgeheimdienst FSB sei angewiesen worden, bei der Festnahme von Terroristen nach dem Gesetz vorzugehen. «Aber bei Gefahr für Leib und Leben unserer Mitarbeiter, unserer Offiziere muss entschieden gehandelt werden - keine Gefangenen, die Banditen werden sofort liquidiert», sagte Putin. In einem Supermarkt war am Abend eine Nagelbombe explodiert.