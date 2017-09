Konflikte : Putin will Nordkorea nicht als Atommacht anerkennen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach dem jüngsten nordkoreanischen Atomtest einen Dialog mit Pjöngjang gefordert. Er bekräftigte seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae In der Agentur Tass zufolge, dass er den «nuklearen Status Nordkoreas nicht anerkennen werde». Pjöngjang stelle eine Gefahr für die Sicherheit in der Region dar. «Es ist klar, dass es nicht möglich ist, die Probleme auf der koreanischen Halbinsel nur mit Sanktionen und Druck zu lösen», sagte der Kremlchef. «Wir sollten nicht unseren Emotionen erliegen und Nordkorea in die Ecke drängen.»

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 10:04 Uhr