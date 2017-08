Konflikte : «Putsch in Venezuela im Gange» - Rebellion gegen Maduro

Die befürchtete Errichtung einer Diktatur hat in Venezuela offensichtlich eine Rebellion gegen den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro ausgelöst. Bei der sogenannten «Operation David» griff eine bewaffnete Gruppe angeblich abtrünniger Soldaten den Militärkomplex Paramacay in Valencia, 170 Kilometer westlich von Caracas, an. Der Angriff konnte nach Militärangaben niedergeschlagen werden. Bei Schusswechseln starb eine Person, sieben Angreifer wurden demnach festgenommen. Der Vorfall zeigt, dass es auch im Militärapparat Risse gibt.

erstellt am 06.Aug.2017 | 21:47 Uhr