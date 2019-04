Leute : Queen am 93. Geburtstag bei Gottesdienst

von dpa

21. April 2019, 14:49 Uhr

Happy Birthday Your Majesty! Die britische Königin Elizabeth II. ist am Ostersonntag 93 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit Familienmitgliedern besuchte die gläubige Monarchin eine Messe in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Begleitet wurde die Queen unter anderem von Prinz William und Herzogin Kate sowie von Prinz Harry. Die hochschwangere Meghan fehlte allerdings. Sie erwartet Ende April/Anfang Mai ihr erstes Kind.