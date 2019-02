Notfälle : Rätselhafter Gestank in Hamburgs Straßen - Viele Notrufe

von dpa

07. Februar 2019, 04:45 Uhr

Ein rätselhafter Gestank in Hamburgs Straßen hat in der Nacht einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Seit den Abendstunden wählten viele Hamburger den Notruf und meldeten einen beißenden Geruch in der Luft, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte machten sich mit speziellen Messfahrzeugen auf den Weg in den Hamburger Osten. Ohne die Quelle des üblen Geruchs gefunden zu haben, kehrte die Feuerwehr am frühen Morgen in die Wachen zurück. «Wir können aber sagen: Eine Gefahr für die Gesundheit besteht nicht», sagte ein Sprecher der Polizei.