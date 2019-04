Fußball : RB Leipzig erstmals im Pokalfinale

von dpa

23. April 2019, 22:44 Uhr

RB Leipzig steht zum ersten Mal im Finale des DFB-Pokals. Der Tabellen-Dritte der Fußball-Bundesliga gewann das Halbfinale beim Zweitligisten Hamburger SV mit 3:1. Endspielgegner der Sachsen am 25. Mai in Berlin ist entweder Werder Bremen oder Bayern München. Leipzig war durch Yussuf Poulsen in Führung gegangen, Bakery Jatta erzielte den Ausgleich für die Gastgeber. Ein Eigentor von HSV-Abwehrspieler Vasilije Janjicic und der Treffer von Emil Forsberg machten den Finaleinzug der Leipziger perfekt.