Fußball : Real Madrid trotz langer Überzahl nur 2:2 beim FC Barcelona

von dpa

06. Mai 2018, 22:50 Uhr

Champions-League-Finalist Real Madrid ist im 271. Clásico gegen den spanischen Fußball-Meister FC Barcelona trotz langer Überzahl nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Königlichen mit Weltmeister Toni Kroos kamen am Abend in der Primera División bei Barça nur zu einem 2:2. Die Offensivstars Luis Suárez und Lionel Messi trafen für die Gastgeber im Camp Nou, Cristiano Ronaldo und Gareth Bale waren für Real erfolgreich. Ronaldo verletzte sich bei seinem 25. Saisontor in La Liga offenbar am linken Knöchel. In der Halbzeit wurde der Weltfußballer aus Portugal ausgewechselt.