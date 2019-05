Lebensmittel : Real: Salmonellen-Verdacht bei Sonnenblumenkernen

von dpa

27. Mai 2019, 23:51 Uhr

Die Firma Maryland ruft Sonnenblumenkerne der Produktbezeichnung «real-Quality» zurück. Bei einer Routinekontrolle sind in einer Charge Salmonellen nachgewiesen worden. Betroffen sind Packungen mit einem Gewicht von 500 und 1000 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05/2020. Kunden, die die Kerne gekauft haben, können sie bei Real zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet. Verkauft wurden die Sonnenblumenkerne in Real-Filialen in Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.