Extremismus : Rechte werfen Steine auf Polizisten in Apolda - Verletzte

von dpa

06. Oktober 2018, 20:49 Uhr

Bei einem Rechtsrock-Konzert im thüringischen Apolda ist es am Samstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Nach Polizeiangaben warfen Rechte Steine und Flaschen auf Beamte. Vier Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Die Polizei begann damit, das Konzert aufzulösen. Als Grund nannte ein Sprecher einen drohenden unfriedlichen Verlauf der Veranstaltung. An dem Konzert nahmen nach vorläufigen Angaben der Polizei etwa 700 Rechte teil. An einer Gegenveranstaltung beteiligten sich ebenfalls rund 700 Menschen.